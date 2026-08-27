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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (07:43 IST)

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം; കേരളത്തില്‍ 799 തസ്തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (07:47 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം തുടരുന്നു. നിലവില്‍ 799 തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. ഒഴിവുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജന്‍ തസ്തികകളിലാണ്. ആകെ 431 തസ്തികകള്‍ നികത്തപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു. കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ (പി.എസ്.സി) 430 ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിയമന ശുപാര്‍ശകള്‍ (അഡൈ്വസ് മെമ്മോ) അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ 134 പേര്‍ക്ക് മാത്രമേ നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ. നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചവരില്‍ ചിലര്‍ ഇതുവരെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല.
 
കാസര്‍ഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ മാത്രം അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജന്‍മാരുടെ 113 ഒഴിവുകളും സിവില്‍ സര്‍ജന്‍ തലത്തില്‍ മൂന്ന് ഒഴിവുകളുമുണ്ട്. പാലക്കാട് 87-ഉം കണ്ണൂരില്‍ 70-ഉം അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജന്‍ ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഇടുക്കിയില്‍ 41 ഒഴിവുകളുണ്ട്.  പി.എസ്.സി. ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാത്തതും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസവുമാണ് ഒഴിവുകള്‍ തുടരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളില്‍ ചിലത്.
 
ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക എച്ച്.ആര്‍. (HR) സെല്‍ രൂപീകരിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായ ഡോ. വി. അനിലാണ് അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നയിക്കുന്നത്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ വര്‍ഷം ഡിസംബറിനു മുന്‍പായി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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