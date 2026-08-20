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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (08:26 IST)

സവര്‍ക്കര്‍ ക്വിസ് വിഷയത്തില്‍ അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത നടപടി കേരള ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

The Kerala High Court stayed
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (08:26 IST)
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കൊച്ചി: ഹിന്ദുത്വ ചിന്തകനായ വി.ഡി. സവര്‍ക്കറെക്കുറിച്ച് ക്വിസ് മത്സരത്തില്‍ 'തെറ്റായ ചോദ്യം' ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് എയ്ഡഡ് അപ്പര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത നടപടിക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി ഒരു മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. അധ്യാപകനായ ഗുരുപ്രസാദ് റായ് കെ-ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയില്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ തുടര്‍ന്നും സസ്‌പെന്‍ഷനില്‍ നിര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിജു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി. 
 
അതേസമയം റായ്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് അന്വേഷണം തുടരണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. അഡീഷണല്‍ എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് (AEO) തെറ്റായ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി തന്റെ ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  റായ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചുനല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും അതില്‍ യാതൊരു എതിര്‍പ്പും ഉന്നയിക്കാതെ അദ്ദേഹം അത് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും AEO
ക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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