മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങള്‍ തിരികെ വച്ച് കുടുംബത്തിന് ക്ഷമാപണ കുറിപ്പ് എഴുതി കള്ളന്‍

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (10:27 IST)
ഗുരുവായൂര്: അരിയന്നൂരില് ഒരു വീട്ടില് നിന്ന് പത്ത് പവന് സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിച്ച കള്ളന് എട്ട് പവനും ക്ഷമാപണ കത്തും തിരികെ നല്കി. ഇന്നലെ രാവിലെ വീടിന് പിന്നില് ബാഗില് സ്വര്ണവും വെള്ളക്കടലാസില് എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പും കൊണ്ടു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കത്തില് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു: 'രണ്ട് പവന് വിറ്റു, ബാക്കി ആഭരണങ്ങള് ഇവിടെയുണ്ട്. ദയവായി കേസ് പിന്വലിക്കുക. ക്ഷമിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം.' കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് കുടുംബം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ആഭരണങ്ങളും കത്തും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പൊക്കക്കില്ലത്ത് കുഞ്ഞുമഹമ്മദിന്റെ വസതിയില് നിന്നാണ് മോഷണം നടന്നത്. കുഞ്ഞുമഹമ്മദ്, മകള് ഡോ. ബുഷ്റ, മരുമകന് ഡോ. അബൂബക്കര് റാഫി, അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികള് എന്നിവരുള്പ്പെടെയുള്ള കുടുംബം ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മോഷണവിവരം അറിഞ്ഞത്. യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാന് അലമാര തുറന്നപ്പോഴാണ് രണ്ട് മാലകള്, രണ്ട് വളകള്, മൂന്ന് സെറ്റ് കമ്മലുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഡോ. ബുഷ്റ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു മാലയും ഒരു സെറ്റ് കമ്മലുകളും ഒഴികെയുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ തിരികെ നല്കി.
മോഷണത്തിന്റെ മുഴുവന് ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവിയില് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുവന്ന ടീ-ഷര്ട്ടും ട്രൗസറും ധരിച്ച കള്ളന് മുഖം മറയ്ക്കാതെ കവര്ച്ച നടത്തുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില് കാണാം. പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താലാണ് മോഷ്ടാവ് എട്ട് പവന് തിരികെ നല്കിയതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു.