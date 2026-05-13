വരാനിരിക്കുന്നത് ഇന്ധന റേഷനിങ്ങ്?, ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 200 ലിറ്റർ ഡീസലും 5000 രൂപ വരെ പെട്രോളും!

ഇന്ധനവിലവര്ധനവുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടയില് സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോള് പമ്പുകളില് മൊത്തവില്പന നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന നിര്ദേശവുമായി എണ്ണകമ്പനികള്. ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പരമാവധി 200 ലിറ്റര് വരെ ഡീസലും 5000 രൂപ വരെ പെട്രോളും എന്ന പരിധി നിശ്ചയിക്കാനാണ് പമ്പ് ഉടമകള്ക്ക് എണ്ണകമ്പനികള് നല്കിയിരിക്കുന്ന നിര്ദേശം.
ശരാശരി വില്പന കണക്കാക്കി പര്മിത ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ധനശേഖരമാണ് ആഴ്ചകളായി പമ്പ് ഉടമകള്ക്ക് ഉന്ധനകമ്പനികള് നല്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനം ഒഴിവാക്കിയതോടെ വാങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്കിന് അനുസൃതമായി മുന്കൂറായി തുക നല്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും പമ്പുകളിലെ ഇന്ധനശേഖരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 2500ഓളം പെട്രോള് പമ്പുകളിലും 2 ദിവസത്തെ സ്റ്റോക്ക് വരെയാണ് പമ്പുകള്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്.
മോശമല്ലാത്ത കച്ചവടം നടക്കുന്ന പമ്പില് ദിവസേനെ ശരാശരി 2000 ലിറ്റര് പെട്രോളും 5000 ലിറ്റര് ഡീസലും വില്ക്കുമെന്നാണ് കണക്ക്. നഗര- ഗ്രാമ പ്രദേശമനുസരിച്ച് ഇത് 8000 ലിറ്റര് പെട്രോള് വരെയും ഡീസല് 10,000 ലിറ്റര് വിറ്റുവരവുണ്ടാകാം. പമ്പുകള് സ്റ്റോക്കൗട്ട് ആകാതെ വില്പന നീട്ടാനാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിലവില് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകവും ഒന്നരമാസത്തേക്കുള്ള എല്പിജിയുമാണ് രാജ്യത്ത് ശേഖരമുള്ളത്. നിലവില് ദിവസം ഏകദേശം 1600 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് എണ്ണകമ്പനികള്ക്കുള്ളത്.