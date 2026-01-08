വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആരോടും ഈ നിമിഷം വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല: കെ സുരേന്ദ്രന്‍

Surendran, K Surendran Ulli troll, K Surendran Trolls Malayalam
K Surendran
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (09:35 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആരോടും ഈ നിമിഷം വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ബിജെപി മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കാന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ താല്‍പര്യം അറിയിച്ചു എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സുരേന്ദ്രന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങള്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അഭ്യുഹങ്ങള്‍ പടച്ചുവിടുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. ആദ്യം തൃശ്ശൂര്‍ പിന്നെ പാലക്കാട് ഒടുവില്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍പോലും മത്സരിക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആരോടും ഈ നിമിഷം വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയില്‍ തോറ്റിട്ടുമുണ്ട്. മത്സരിച്ചതെല്ലാം പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രം. ദയവായി എന്റെ പേര് അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴച്ച് ആശയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് താല്പ്പര കക്ഷികളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു- കെ സുരേന്ദ്രന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.


