കവടിയാര്‍ കൊട്ടാരത്തിലെ മോഷണം; അന്വേഷണവുമായി രാജകുടുംബം സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (13:43 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കവടിയാര് കൊട്ടാരത്തിലെ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവുമായി രാജകുടുംബം സഹകരിക്കുന്നില്ല. കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് രാജകുടുംബം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കവടിയാര് കൊട്ടാരത്തില് മോഷണം നടന്ന വാര്ത്ത കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പുറത്തുവന്നത്.
അലമാരയില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അശ്വതി തിരുനാള് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായി നല്കിയ പരാതിയില് പേരൂര്ക്കട പോലീസ് കേസെടുത്തു. 2025 ഒക്ടോബര്-നവംബര് മാസങ്ങളില് മോഷണം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടെങ്കിലും നാല് മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് അലമാര തുറന്നപ്പോള് ആഭരണങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയതായി പരാതിയില് പറയുന്നു. പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ആഭരണങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവര് അവ എടുത്തതാണെന്ന് കരുതി കുടുംബാംഗങ്ങള് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് ഫലമുണ്ടായില്ല.
കൊട്ടാരത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് അസാധാരണമായ ഒന്നും പോലീസിന് കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടും സംശയാസ്പദമായ വിരലടയാളങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യന് നഗരങ്ങളായ ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുരാതന ആഭരണങ്ങള് വില്ക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാന് നീക്കമുണ്ട്. അതുപോലെ പുരാതന ആഭരണങ്ങളുടെ മോഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മൊബൈല് ഫോണ് വിശദാംശങ്ങള് പരിശോധിക്കാന് സൈബര് സംഘത്തിന് ഇതിനകം നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.