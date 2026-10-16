ആവശ്യമായ അനുമതികളില്ലാതെ ഒരു മന്ത്രിയും വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മന്ത്രിമാര്ക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്താന് കഴിയില്ലെന്നും ആരും ഈ നടപടിക്രമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പ് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗിലേക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് എല്.ഡി.എഫ് വിമര്ശനം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജിയുടെ വിദേശയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു.
'കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആര്ക്കും വിദേശയാത്ര നടത്താന് കഴിയില്ല. അതാണ് നടപടിക്രമം. എല്ലാവരും ആ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അത് ലംഘിച്ചതായി നിങ്ങള് (മാധ്യമങ്ങള്) കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കില്, അപ്പോള് ഞങ്ങള് അത് പരിശോധിക്കാം,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.