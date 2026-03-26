സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (17:53 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രില് 9 ന് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വാമനപുരത്ത് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പിന്തുണച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സന്ദേശങ്ങള് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സിവില് പോലീസ് ഓഫീസറെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. പാങ്ങോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ജോലി ചെയ്യുന്ന വൈശാഖന് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
വാമനപുരത്ത് സിപിഐ എം സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഡി കെ മുരളീധരന് നായര്ക്ക് പിന്തുണ തേടി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് സന്ദേശങ്ങള് പങ്കിട്ടത് സര്വീസ് നിയമങ്ങള് ലംഘിച്ചാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് തിരുവനന്തപുരം റൂറല് പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നല്കി. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വിശദമായ അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാന്നതു വരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടത്താനും റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനും ഒരു മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.