'സംശയം വേണ്ട, എയിംസ് കേരളത്തിലേക്ക് വരും': വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി സുരേഷ് ഗോപി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (21:42 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരായ വിമര്‍ശനം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ജില്ലകളിലും വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2026-27 ലെ ബജറ്റ് ദീര്‍ഘകാല കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും 2047 ല്‍ രാജ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'എയിംസ് കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ കേരളം എന്ത് സംഭാവനയാണ് നല്‍കിയത്? ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചാല്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ ഒളിവില്‍ പോകും. 2026-27 ലെ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേയുള്ളൂ. ബജറ്റിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വിശദീകരണം നല്‍കും. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ ആദ്യ ബജറ്റാണിത്. 2047 ല്‍ വികസിത ഭാരതമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവ ബജറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു,' സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. എയിംസിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി സുരേഷ് ഗോപി എയിംസ് തീര്‍ച്ചയായും കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ചു. പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം അനുവദിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴയില്‍ എയിംസ് വരുന്നത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു.


