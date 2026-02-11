സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:33 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാരിന്റെ തുടര്ച്ചയായ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രശസ്ത കവിയും സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയര്മാനുമായ കെ. സച്ചിദാനന്ദന്റെ പ്രസ്താവനയെ വിമര്ശിച്ച് മലയാള കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ മുരുകന് കാട്ടാക്കട. സച്ചിദാനന്ദന്റെ പ്രതികരണം പക്വതയില്ലാത്തതാണെന്നും ആനുകൂല്യങ്ങള് നേടിയ ശേഷം സര്ക്കാരിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.
'സച്ചിദാനന്ദന്റെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങള് പക്വതയില്ലാത്തതും ബാലിശവുമാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകനല്ല. സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചിമാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് അധികാരമുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകള് നടത്തുമ്പോള് അദ്ദേഹം കൂടുതല് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞാല് വിമര്ശിക്കരുത്. സച്ചിമാഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഡല്ഹിയാണ്. അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ളൂ,' മുരുകന് കാട്ടാക്കട പറഞ്ഞു. ഡല്ഹിയിലെയും കേരളത്തിലെയും സാഹചര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സച്ചിദാനന്ദന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സച്ചിദാനന്ദന്റെ പ്രസ്താവനയെ വിമര്ശിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടയിലും താന് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നുവെന്ന് സച്ചിദാനന്ദന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി. അദൃശ്യരെയും ശബ്ദമില്ലാത്തവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലാണ് യഥാര്ത്ഥ ജനാധിപത്യം. ഇത് മാര്ക്സിസത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പാത നല്കുന്നു.
സൈബര് ഭീരുക്കളുടെ വെര്ച്വല് വിഡ്ഢികളുടെ പറുദീസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റില് പറയുന്നു. എഴുത്തുകാരി സാറാ ജോസഫ് ഉള്പ്പെടെ പലരും സച്ചിദാനന്ദന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് മുന്നോട്ടുവന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി അവരുടെ ധാര്മ്മികതയില് നിന്ന് ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതുകൊണ്ടാണ് അവര് തകര്ന്നതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.