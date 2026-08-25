  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Sugar Price Hike in Kerala
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (20:58 IST)

പഞ്ചസാരയെ ചവർപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് ഭരണം

Sugar, Sugar Price, Sugar Price Hike in Kerala
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (20:59 IST)
google-news
സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും പഞ്ചസാര കിലോയ്ക്ക് 70 രൂപ കടന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ 80 നടുത്താണ് വില. സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായാണ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ തോതിൽ വില വർധിക്കുന്നത്. 
 
ഓണം വിപണിയിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്ത സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ 40 നും 50 ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചസാര വിലയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 70 കടന്നത്. 
 
ജൂലൈ 20 ന് കിലോഗ്രാമിന് 48.18 രൂപ ആയിരുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ശരാശരി ചില്ലറവിൽപ്പന വില ഓഗസ്റ്റ് 20 ആയപ്പോഴേക്കും 55.70 രൂപ ആയി കുതിച്ചുർന്നു. പിന്നീട് അത് ദിനംപ്രതി ഉയർന്ന് ഇപ്പോൾ 70 ന് മുകളിലേക്ക് എത്തി. പഞ്ചസാരയുടെ ഉപഭോഗം കുത്തനെ കൂടുന്ന ഉത്സവസീസൺ കാലത്ത് ഈ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്.
അടുത്ത ലേഖനം
വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം, അമിത് ഷായുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം, അമിത് ഷായുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി

വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം, അമിത് ഷായുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിജൂലായ് 20ന് ഡല്‍ഹിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളില്‍ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ള ഉന്നതരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി.

Onam Weather Updates: കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ; ഓണം കലങ്ങുമോ?

Onam Weather Updates: കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ; ഓണം കലങ്ങുമോ?Onam Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും മഴ തുടരും. പുതുക്കിയ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 mm മുതൽ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ രാഹുൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു,മനുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അഥർവ്വവേദവും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണവും മത്സ്യമഹാപുരാണവും വായിക്കണം: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ രാഹുൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു,മനുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അഥർവ്വവേദവും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണവും മത്സ്യമഹാപുരാണവും വായിക്കണം: യോഗി ആദിത്യനാഥ്മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി നടത്തിയ പരിപാടിയില്‍ മനുസ്മൃതിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്ത് വന്നത്. റായ്ബറേലിയില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു യുപി മുഖ്യമത്രിയുടെ വിമര്‍ശനം

ഹിജാബ് ഇസ്ലാമിന് അനിവാര്യമല്ല, യൂണിഫോമിനൊപ്പം അനുവദിക്കാനാവില്ല, വിദ്യാർഥിനിയുടെ ഹർജി തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

ഹിജാബ് ഇസ്ലാമിന് അനിവാര്യമല്ല, യൂണിഫോമിനൊപ്പം അനുവദിക്കാനാവില്ല, വിദ്യാർഥിനിയുടെ ഹർജി തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിസ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോമിനൊപ്പം ഹിജാബ് ധരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതാചാരപ്രകാരമുള്ള അനിവാര്യതയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്.

കോൺഗ്രസിൽ ഇരുന്ന് ആർഎസ്എസ് പണി ചെയ്യുകയാണോ?, ഗൾഫിൽ നിന്നും വരുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികരാകുന്നുവെന്ന് തരൂർ

കോൺഗ്രസിൽ ഇരുന്ന് ആർഎസ്എസ് പണി ചെയ്യുകയാണോ?, ഗൾഫിൽ നിന്നും വരുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികരാകുന്നുവെന്ന് തരൂർഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ (പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയില്‍) നിന്ന് പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ യാഥാസ്ഥിതിക ലിംഗസമത്വ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സാംസ്‌കാരിക മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന പഠനം പങ്കുവെച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ ശശി തരൂര്‍.