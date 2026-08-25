പഞ്ചസാരയെ ചവർപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് ഭരണം
സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും പഞ്ചസാര കിലോയ്ക്ക് 70 രൂപ കടന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ 80 നടുത്താണ് വില. സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായാണ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ തോതിൽ വില വർധിക്കുന്നത്.
ഓണം വിപണിയിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്ത സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ 40 നും 50 ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചസാര വിലയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 70 കടന്നത്.
ജൂലൈ 20 ന് കിലോഗ്രാമിന് 48.18 രൂപ ആയിരുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ശരാശരി ചില്ലറവിൽപ്പന വില ഓഗസ്റ്റ് 20 ആയപ്പോഴേക്കും 55.70 രൂപ ആയി കുതിച്ചുർന്നു. പിന്നീട് അത് ദിനംപ്രതി ഉയർന്ന് ഇപ്പോൾ 70 ന് മുകളിലേക്ക് എത്തി. പഞ്ചസാരയുടെ ഉപഭോഗം കുത്തനെ കൂടുന്ന ഉത്സവസീസൺ കാലത്ത് ഈ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്.