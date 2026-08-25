വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം, അമിത് ഷായുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി
ജൂലായ് 20ന് ഡല്ഹിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളില് അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ള ഉന്നതരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില് ഹര്ജി. സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠി നല്കിയ അപേക്ഷയിലാണ് ആവശ്യം.
അതിക്രമത്തില് പോലീസുകാരുടെ പങ്കിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയത്. എന്നാല് പോലീസുകാരുടെ പങ്ക് മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉള്പ്പടെയുള്ള ഉന്നതരുടെ പങ്കും അനേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അപേക്ഷ. അമിത് ഷായ്ക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ഡല്ഹി പോലീസ് കമ്മീഷണര് അനുരാഗ് കുമാര്. ഡല്ഹി പോലീസിലെ സ്പെഷ്യല് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്മാര്, ആര്എഎഫ് ഐജി സീമ ധുന്ധ്യ ഉള്പ്പടെയുള്ളവരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
നിലവില് സുപ്രീംകോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹര്ജിയിലെ മറ്റൊരു അപേക്ഷ. സുപ്രീം കോടതിയില് നിന്ന് വിരമിച്ച മുന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജസ്റ്റിസ് യുയു ലളിത്, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് ഖന്ന, ജസ്റ്റിസ് ഭൂഷണ് രാമകൃഷ്ണ ഗവായ് എന്നിവരില് ഒരാളെ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്നും ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാന് വിരമിച്ച വനിതാ ഡിജിപിയെയും മുന് അറ്റോര്ണി ജനറലിനെയും സമിതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്നും അപേക്ഷയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.