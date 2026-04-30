ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില് 2026 (09:18 IST)
കൊച്ചി: പാര്ക്ക് അവന്യൂവിനും കായലുകള്ക്കും ഇടയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുബാഷ് പാര്ക്ക് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പൊതു ഇടമായി അറിയപ്പെടുന്നു. എന്ന ഏകദേശം എട്ട് മാസമായി പാര്ക്ക് വളപ്പില് മാലിന്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും ഒരു കൂമ്പാരം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ഒരു പച്ച ഷീറ്റ് മാത്രം വച്ചാണ് ഈ മാലിന്യം മൂടിയിരിക്കുന്നത്. സന്ദര്ശകര് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുമായി വരുന്നവര് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈ കടുത്ത അവഗണനയില് അസ്വസ്ഥരാണ്.
പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണങ്ങള് നിരവധി റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള് പാമ്പുകളുടെയും എലികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായി മാറിയേക്കാമെന്ന് സന്ദര്ശകര് പറഞ്ഞു.കടുത്ത വേനല്ക്കാല ചൂടില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് തണുത്തതും തണലുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങളില് പാമ്പുകള് പ്രവേശിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം റിപ്പോര്ട്ടുകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആശങ്ക ഉയരുന്നത്.പാര്ക്കിലെ സാഹചര്യങ്ങള് അത്തരം ഉരഗങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്നും കുട്ടികള് കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അലഞ്ഞുതിരിയാനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സന്ദര്ശകര് പറഞ്ഞു.
വേനല്ക്കാല അവധി ദിനങ്ങള് വരുന്നതോടെ വൈകുന്നേരങ്ങളില് ധാരാളം കുട്ടികള് പാര്ക്കില് പതിവായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വേഗത്തില് നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു, എന്നാല് പാര്ക്കില് പാമ്പുകളെ കാണുന്നത് സാധാരണമാണെന്ന് പാര്ക്ക് സന്ദര്ശിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞു.