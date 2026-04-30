സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ ശക്തമാകുന്നു: ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ,കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്

സംസ്ഥാനത്ത് വേനല്മഴ ശക്തമാകുന്നു. ഇടുക്കി,കണ്ണൂര്,കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വേനല് മഴ ലഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ താപനിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മെയ് 2 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ വേനല് മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. അതേസമയം കനത്തമഴയില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും നാശനഷ്ടങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കിയില് കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും മരം കടപുഴകി വീഴുകയും വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിന്റെ മേല്ക്കൂര പറന്നുപോവുകയും ചെയ്തു. ചിലയിടങ്ങളില് കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂര് കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ഇടുക്കി, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ,കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.