ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (11:28 IST)
തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ്എല്സി ഫലപ്രഖ്യാപനവും പാഠപുസ്തക വിതരണവും മുന്നിശ്ചയപ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (ക്യുഐപി) യോഗത്തില് എസ്എസ്എല്സി പരീക്ഷാഫലം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് എന് എസ് കെ ഉമേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷാ ബോര്ഡ് ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേരും. ഹയര് സെക്കന്ഡറി ഫലങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
കൂടാതെ ജൂണ് 1 ന് സ്കൂളുകള് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ചടി അന്തിമമാക്കുകയും പാഠപുസ്തക വിതരണം പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്കൂള് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബുധനാഴ്ച ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുമായി ഒരു യോഗം വിളിച്ചു. വേനല്ക്കാല അവധിക്കാല പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് അധ്യാപക യൂണിയന് നേതാക്കള് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
തല്ഫലമായി സംസ്ഥാന, ജില്ലാതല പരിശീലനം ഓണ്ലൈനായി നടത്താനും പ്രാദേശികതല പരിശീലനം പതിവുപോലെ തുടരാനും ധാരണയായി. കെ-ടെറ്റ് ഫലം ഉടന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അധ്യാപക സ്ഥലംമാറ്റ നടപടിക്രമങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ഡയറക്ടര് ഉറപ്പുനല്കി.