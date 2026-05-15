SSLC Results : എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു : 99.07 % വിജയം

എസ്എസ്എല്സി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.07% ആണ് വിജയശതമാനം. 4,14,290 പേര് പരീക്ഷ എഴുതിയതില് 4,10,456 പേര് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 30,514 പേര് ഫുള് എ പ്ലസ് നേടി. ഐടി മിഷന്റെ 9188619958 എന്ന വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പറിലും നമ്മുടെ കേരളം മൊബൈല് ആപ്പിലും ഫലം ലഭിക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ 3031 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4,14,290 പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ലക്ഷദ്വീപില് 9 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 386 കുട്ടികളും പരീക്ഷയെഴുതി. ഗള്ഫ് മേഖലയില് 7 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 633 കുട്ടികള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളില് ഇവര്ക്ക് ഇളവുകള് നല്കുകയായിരുന്നു.
എസ്എസ്എല്സി ഫലം ഈ വെബ്സൈറ്റുകളില്
results.kerala.gov.in,
examresults.kerala.gov.in,
prd.kerala.gov.in,
https://kbpe.kerala.gov.in/
https://results.digilocker.gov.in/
https://sslcexam.kerala.gov.in/
https://thslcexam.kerala.gov.in/thslc/
https://sslchiexam.kerala.gov.in/
https://thslchiexam.kerala.gov.in/
https://ahslcexam.kerala.gov.in/