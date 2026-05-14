SSLC Results : എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഫലം 'നമ്മുടെ കേരളം' ആപ്പിലൂടെ അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷാഫലം ഇനി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഏകീകൃത സേവന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'നമ്മുടെ കേരളം' ആപ്പിലൂടെയും ലഭ്യമാകും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും പരീക്ഷാഫലം വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ആപ്പില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്ന ഉടന് തന്നെ ആപ്പിലെ പ്രത്യേക ലിങ്ക് വഴി ഫലവിവരങ്ങള് തത്സമയം ലഭ്യമാകും. ഫലപ്രഖ്യാപന സമയങ്ങളില് സാധാരണയായി വെബ്സൈറ്റുകള് നേരിടുന്ന സാങ്കേതിക തിരക്കും തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കൂടുതല് സുഗമമായി ഫലം പരിശോധിക്കാന് ഈ സംവിധാനം സഹായകരമാകുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൂടെയോ ആപ്പിള് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൂടെയോ 'Nammude Keralam' ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപയോക്താക്കള് വണ് ടൈം രജിസ്ട്രേഷന് (OTR) പൂര്ത്തിയാക്കി ലോഗിന് ചെയ്യണം. തുടര്ന്ന് ഹോം പേജിലുള്ള 'SSLC
Results' ഓപ്ഷന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും രജിസ്റ്റര് നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നല്കി ഫലം പരിശോധിക്കാനുമാകും.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിവിധ സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരീക്ഷാഫല സേവനവും 'നമ്മുടെ കേരളം' ആപ്പില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകള്:
android (play store)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itmission.nk
iOS (App Store):https://apps.apple.com/in/app/nammude-keralam/id1595554541