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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (09:46 IST)

ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നുണ പൊളിഞ്ഞു; SMA രോഗികളുടെ മരുന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റേത്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (09:46 IST)
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പരീക്ഷണ ലേബലുള്ള മരുന്ന് SMA രോഗബാധിതർക്കു നൽകാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം. ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്ന് നൽകാനായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് നുണ. 
 
ഉത്തരവ് ജൂലൈ ഏഴിന് 
 
SMA രോഗികളുടെ മരുന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവ് ജൂലൈ ഏഴാം തിയതിയാണ് ഇറക്കിയത്. അതായത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം. ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫയൽ കെ.മുരളീധരൻ കാണുകയും ചെയ്തു. ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഫയൽ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയത്. ജൂൺ 18ന് ഫയൽ കണ്ട കെ മുരളീധരൻ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് മുൻ സർക്കാരിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം. 
 
മരുന്നിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി 
 
മന്ത്രിക്ക് എല്ലാ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നില്ല, കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എസ്എടിയിലെ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണമെന്നും കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. 
 
രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കയെ നിസാരവത്കരിച്ചു 
 
രക്ഷിതാക്കൾ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചിട്ടും 'മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപമൊന്നും ഉയർന്നിട്ടില്ല' എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യൻ നിർമിത മരുന്ന് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്ന് രേഖാമൂലം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
 
ഇടപെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 
 
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തി. രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കയെ ചെറുതാക്കി കാണരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു. 
 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: സ്‌പൈനൽ മസ്‌കുലർ അട്രോഫി (SMA) ബാധിച്ച നിസ്സഹായരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്ന് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ സമ്മതമില്ലാതെ (Informed Consent) പരീക്ഷണ ലേബലുള്ള മരുന്നുകൾ രോഗികളായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി എന്നത് നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല.
 
തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്.എ.ടി. (SAT) ആശുപത്രി വഴി വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നുകളിൽ 'Physician Sample' എന്നും 'For Clinical Trials Only' എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് നിയമങ്ങളുടെയും സംഭരണച്ചട്ടങ്ങളുടെയും നഗ്‌നമായ ലംഘനമാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാനാവില്ല. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണോ, അവർക്കെതിരെ നടപടി വേണം.
 
ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെറും പരീക്ഷണവസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുകയാണോ എന്ന ഭീതിദമായ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥ ഞെട്ടിക്കുന്നതും ക്രൂരവുമാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി. പതിവുപോലെ, വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
 
കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടയിൽ എല്ലാത്തരത്തിലും തകർന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലക്ഷണമാണിത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരാജയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ വകുപ്പുമന്ത്രിക്കുതന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നതാണ്. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയെന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സർക്കാർ, ഒടുവിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻവെച്ചുപോലും ചൂതാട്ടത്തിന് മുതിരുകയാണ്.
 
ദീർഘകാലമായി ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ നൽകി രാജ്യത്തിനുതന്നെ മാതൃകയായിരുന്ന പദ്ധതികളെയാണ് തകിടം മറിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ക്യൂർ എസ്.എം.എ'യുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പും ആശങ്കകളും പൂർണമായി അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഈ തലതിരിഞ്ഞ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വിഷയം കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിന് മറുപടി നൽകുകയോ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
 
മുൻ സർക്കാർ 25 വയസ്സുവരെ സൗജന്യ മരുന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വകയിരുത്തിയ 30 കോടി രൂപ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും, ശാസ്ത്രീയ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണർത്തുന്ന മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്.
 
ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാരായ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കർക്കശമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Also Read: ഹർമന്റെ വെടിക്കെട്ടിൽ സിംബാബ്വെ തകിടുപൊടി; പരമ്പര തൂത്തുവാരി ഇന്ത്യ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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