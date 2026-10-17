'ഭരിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല'; വകുപ്പിനെ പഴിച്ച് മുരളീധരൻ, അടപടലം പാളി യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭ
പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതും ചെയ്തുകൂട്ടിയതുമായ എല്ലാറ്റിനും പരസ്യമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ. ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തനിക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമങ്ങളും മനസിലായതെന്ന് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുകയാണ് മന്ത്രി.
താളംതെറ്റിയ ആരോഗ്യമേഖല
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നില്ല, പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനത്തിൽ പ്രതിരോധം പാളി, മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ വരെ മുടങ്ങുന്നു, ചികിത്സാ പിഴവ് പതിവ് പല്ലവിയാകുന്നു, മന്ത്രിയും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് തട്ടിൽ...! പിടിപ്പുകേടിന്റെ നാല് മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം വകുപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടിതപ്പുകയാണ് മുരളീധരൻ. ആരോഗ്യവകുപ്പ് മടുത്തെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രി.
മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം
' കല്ലെറിയുന്നവർക്ക് സുഖമാണ്. പത്ത് വർഷം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സുഖമായി കല്ലെറിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രയാസം മനസിലാകുന്നത്,' എന്നാണ് മുരളീധരന്റെ പ്രസംഗം.
ആരോഗ്യവകുപ്പ് മടുത്തു !
തനിക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുകയാണ് കെ.മുരളീധരൻ. പിഴവുകൾ തന്റേത് അല്ലെന്നും വകുപ്പിന്റേതാണെന്നും മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ മന്ത്രി തയ്യാറല്ലാത്തത് വകുപ്പിനെയും താളംതെറ്റിക്കുന്നു.
പഴിപറയുന്ന മന്ത്രിമാർ
നാട് ഭരിക്കാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ. ഗതാഗതവകുപ്പ് കിട്ടിയതിനു പിന്നാലെ 'കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്' എന്ന് പരോക്ഷമായി വിലപിച്ചു മന്ത്രി സി.പി.ജോൺ. അതുകഴിഞ്ഞ് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു, 'വൈദ്യുതി വകുപ്പ് തന്റെ തലയിൽ വെച്ചുകെട്ടിയ മുൾകിരീടം' ആണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ പറയുന്നു, 'ആരോഗ്യവകുപ്പ് കല്ലേറ് കിട്ടുന്ന വകുപ്പാണ്' എന്ന്. അമ്പേ പരാജയമാകുന്ന സർക്കാരിനെയാണ് പൊതുജനം വെറും നാല് മാസം കൊണ്ട് കണ്ടത്. Also Read: 'ലാലേട്ടനും ജയിലർ ടീമും ഉടക്കിയോ?'; സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ താരം, ക്ലൈമാക്സിലും ഒഴിവാക്കി