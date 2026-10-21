പ്രതിപക്ഷ വിമര്ശനത്തെ തുടര്ന്ന് എസ്എംഎ മരുന്ന് വിതരണത്തില് പ്രതികരണവുമായി എസ്എടി ആശുപത്രി
തിരുവനന്തപുരം: സ്പൈനല് മസ്കുലാര് അട്രോഫി (SMA) ബാധിച്ച രോഗികള്ക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മരുന്നുകള് നല്കിയെന്ന ആരോപണങ്ങള് തിരുവനന്തപുരത്തെ AT ആശുപത്രി ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. ആശുപത്രിയില് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളെയും തുടര്ന്നുണ്ടായ പൊതുവിമര്ശനങ്ങളെയും തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.
2026 ഒക്ടോബര് 20 ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്, 'ഫിസിഷ്യന് സാമ്പിള്' (Physician Sample), 'ക്ലിനിക്കല് പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് മാത്രം' (For Clinical Trials Only) എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മരുന്നുകള് വിതരണം ചെയ്തതിലൂടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനാസ്ഥ കാണിച്ചുവെന്ന് പിണറായി വിജയന് ആരോപിച്ചു. നിലവിലുള്ള മരുന്ന് സംഭരണ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സംഭവത്തില് ഔദ്യോഗിക സര്ക്കാര് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഈ നടപടിയെ അദ്ദേഹം 'കുറ്റകരമായ' ഒന്നായാണ് വിലയിരുത്തിയത്.
എന്നാല് പരാമര്ശിക്കപ്പെട്ട മരുന്ന് നാറ്റ്കോ ഫാര്മ (Natco Pharma) നിര്മ്മിക്കുന്ന 'റിസ്ഡിപ്ലാം' (Risdiplam) എന്ന മരുന്നിന്റെ ഒരു 'ജെനറിക്' പതിപ്പാണെന്നാണ്. സെന്ട്രല് ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ്സ് കണ്ട്രോള് ഓര്ഗനൈസേഷനില് (CDSCO) നിന്ന് ഈ മരുന്നിന് പൂര്ണ്ണമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളില് എസ്.എം.എ (SMA) ചികിത്സയ്ക്കായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു, 'റിസ്ഡിനാറ്റ്' (Risdinat) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനറിക് മരുന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. റോഷ് (Roche) കമ്പനി നിര്മ്മിച്ചിരുന്ന പേറ്റന്റ് ഉള്ള യഥാര്ത്ഥ മരുന്നിന് 60 മില്ലിലിറ്റര് കുപ്പി ഒന്നിന് 6.3 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വില. എന്നാല് ഇതിന് പകരമായെത്തിയ ജനറിക് മരുന്നിന് 15,900 രൂപയാണ് വില. ചെലവിലുണ്ടാായ ഈ 97 ശതമാനം കുറവ് പൊതുഖജനാവിലെ പണം അമിതമായി ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ കൂടുതല് കുട്ടികള്ക്ക് ജീവന് രക്ഷാ ചികിത്സ നല്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നു.