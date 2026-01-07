ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയില്‍ നിന്ന് ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് വഴുതി വീണു; പാപ്പാന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍, കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്‍ ഒളിവില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 7 ജനുവരി 2026 (17:44 IST)
ഹരിപ്പാട്: ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയില് നിന്ന് കുഞ്ഞ് വഴുതി വീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടര്ന്ന് ആനപാപ്പാന് കസ്റ്റഡിയില്. ദേവസ്വം പാപ്പാനായ ജിതിന് രാജിനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവായ അഭിലാഷിനായി തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിപ്പാട് പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയില് ഇരുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുമ്പിക്കൈയില് വയ്ക്കുന്നതിനിടെ വീണ കുഞ്ഞ് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആനയുടെ കാല്ക്കീഴിലാണ് കുഞ്ഞ് വഴുതി വീണത്.
കൊട്ടിയത്തെ അഭിലാഷ് എന്ന താല്ക്കാലിക പാപ്പാനാണ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തന്റെ പാപ്പാനെ കൊന്ന ഹരിപ്പാട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയായ ഹരിപ്പാട് സ്കന്ദന്റെ അടുത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് . ഹരിപ്പാട് ക്ഷേത്രത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള ബോര്ഡിന്റെ ആനക്കൊട്ടിലില് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. സംഭവസമയത്ത് പാപ്പാന് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നെന്നും പറയുന്നു.