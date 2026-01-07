സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 7 ജനുവരി 2026 (17:33 IST)
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജില് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ബോംബ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡുകളും മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസും ചേര്ന്ന് തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് മെഡിക്കല് കോളേജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ. സജീവ് കുമാറിന് ഔദ്യോഗിക വിലാസത്തില് കത്ത് ലഭിച്ചത്.
മെഡിക്കല് കോളേജ് പരിസരത്ത് ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഒപിയിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മെയില് വിലാസത്തില് നിന്നാണ് സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. പ്രധാന പാര്ക്കിംഗ് ഏരിയയിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.