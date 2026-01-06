ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

'കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മതി'; സഹോദരിമാരുടെ സ്ഥാനാരർത്ഥിത്വത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

തുപ്പള്ളിയിൽ ആരാണ് ഉചിതമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു

Chandi Oommen, Congress, Oommen Chandy, Kerala Assembly election 2026
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (19:36 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രമാണുണ്ടാവുകയെന്ന് എംഎൽഎ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരാൾ എന്നാണ്. സഹോദരിമാരുടെ പേരുകൾ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് രണ്ടുപേരും തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അച്ചു ഉമ്മൻ മത്സരിക്കുമെന്നത് മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്കുറി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മക്കളായ അച്ചു ഉമ്മൻ, മറിയ ഉമ്മൻ എന്നിവർ മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വ്യാപകമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ രം​ഗത്തെത്തിയത്.

പുതുപ്പള്ളി സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായത്. പാർട്ടി തീരുമാനപ്രകാരം തന്നെയാവും വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടാവുക.
പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആരാണ് ഉചിതമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :