നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 5 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:12 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്രാട നാളില് റെക്കോര്ഡ് മദ്യവില്പ്പന. 137 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഉത്രാട ദിവസം വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 126 കോടിയുടെ മദ്യമായിരുന്നു ഉത്രാടത്തിന് വിറ്റത്. ഇത്തവണ 11 കോടിയുടെ വർദ്ധനവ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തിരുവോണം പ്രമാണിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ ബെവ്കോ, കണ്സ്യൂമര്ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകള്ക്ക് അവധിയായതിനാലാണ് ഉത്രാട ദിവസമായ ഇന്നലെ മദ്യവില്പ്പന തകൃതിയായി നടന്നത്.
വില്പ്പനയില് കരുനാഗപ്പള്ളി ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. രണ്ടാമത് കൊല്ലം ജില്ലയില് തന്നെയുള്ള ആശ്രാമം ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. പത്തുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ ഓണസീസണില് 826 കോടിയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഓണക്കാലത്ത് ബെവ്കോയിലൂടെ 818.21 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റത്.
തിരുവോണം പ്രമാണിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ ബെവ്കോ, കണ്സ്യൂമര്ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകള്ക്ക് അവധിയായിരിക്കും.
ഞായറാഴ്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ദിവസവും 21ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിദിവസവും മദ്യശാലകള്ക്ക് അവധിയായിരിക്കും.