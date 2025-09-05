വെള്ളി, 5 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണസമ്മാനം; വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് കൂടുതല്‍ കോച്ചുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ വന്ദേ ഭാരത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 18 കോച്ചുകളായിരിക്കും സര്‍വീസ് നടത്തുക.

Vande Bharath
Vande Bharath
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 5 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (11:28 IST)
മലയാളികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ഓണസമ്മാനമായി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിലെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം റെയില്‍വേ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ 14 കോച്ചുകളുണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ വന്ദേ ഭാരത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 18 കോച്ചുകളായിരിക്കും സര്‍വീസ് നടത്തുക. 18 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും.

രാവിലെ 6.25 ന് മംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.05 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നു. മടക്കയാത്രയില്‍, വൈകുന്നേരം 4.05 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുലര്‍ച്ചെ 12.40 ന് മംഗളൂരുവില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു. ട്രെയിന്‍ 8 മണിക്കൂര്‍ 40 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ 619 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജംഗ്ഷന്‍, തൃശൂര്‍, ഷൊര്‍ണൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍, തിരൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്.തിരുവനന്തപുരത്തിനും കാസര്‍ഗോഡിനും ഇടയിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് സര്‍വീസിലും സമാനമായ നവീകരണം നടന്നു.

16 കോച്ചുകളുമായി ആരംഭിച്ച ഇത് പിന്നീട് യാത്രക്കാരുടെ അമിതമായ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് 20 കോച്ചുകളായി വികസിപ്പിച്ചു. വിജയകരമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന്, റെയില്‍വേ ആലപ്പുഴ വഴി രണ്ടാമത്തെ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഒക്യുപന്‍സി നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം, എറണാകുളത്തിനും ബെംഗളൂരുവിനും ഇടയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക വന്ദേ ഭാരത് സര്‍വീസും നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു റെഗുലര്‍ സര്‍വീസാക്കി മാറ്റണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം റെയില്‍വേ അംഗീകരിച്ചില്ല.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :