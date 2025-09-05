വെള്ളി, 5 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Puli kali: ഓണത്തിലെ പുലിക്കളിയുടെ പ്രാധാന്യം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 5 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (10:41 IST)
കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കലാരൂപങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ജനകീയവും ഭംഗിയാര്‍ന്നതുമായ ഒന്നാണ് പുലിക്കളി. ''പുലിക്കളി'' എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം തന്നെ പുലിയുടെ നൃത്തം എന്നാണ്. ശരീരമെമ്പാടും കടുവയുടെ നിറങ്ങളും രൂപങ്ങളും വരച്ച്, കടുവയുടെ ചലനങ്ങള്‍ അനുകരിച്ച് കലാകാരന്മാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര കലാരൂപമാണ് പുലികളി.

മഹാബലി തന്റെ പ്രജകളെ കാണാനെത്തുന്ന ഓണ ദിനങ്ങളില്‍ ജനങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനും ഒത്തുചേരലിലും പുലിക്കളി പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നാലാം ഓണം (ചതയം നാള്‍) പ്രത്യേകിച്ച് പുലിക്കളിയുടെ ദിനമായി അറിയപ്പെടുന്നു.കലാകാരന്മാര്‍ ശരീരം മുഴുവന്‍ മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് നിറങ്ങളില്‍ വരച്ച് കടുവയും ചീത്തയും പോലെ വേഷം ധരിക്കുകയും ചെങ്കിലയും ചെണ്ടയുമെല്ലാം മുഴങ്ങുമ്പോള്‍, പുലിയുടെ നടപ്പും വേട്ടക്കാരന്റെ കളികളും അവതരിപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാര്‍ ആവേശകരമായ രംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് പുലിക്കളിയില്‍ ചെയ്യുന്നത്. പുലികളി കാണാനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ഒത്തുചേരുന്നതും പതിവാണ്


പുലിക്കളിക്ക് ഏകദേശം 200 വര്‍ഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. കൊച്ചി മഹാരാജാവായിരുന്ന ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്‍ ആണ് ആദ്യമായി ഈ കലാരൂപം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ''പുലിക്കെട്ടിക്കളി'' എന്നായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കടുവയുടെ ചുവടുകളും ചലനങ്ങളും അനുകരിച്ച കലാരൂപം നാട്ടുകാര്‍ ഏറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. തൃശ്ശൂരില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പുലിക്കളി ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്. മതമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ വിനോദം എന്ന നിലയില്‍ ഓണക്കാലത്ത് പുലികളിക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂരിലെ പുലികളി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നു.



