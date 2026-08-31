'പുസ്തകം വായിക്കൂ, പണം നേടൂ': കേരളത്തിലെ ഓണ്ലൈന് തട്ടിപ്പില് 106 പേര്ക്ക് 1.25 കോടി രൂപ നഷ്ടമായെന്ന് പരാതി
തിരുവനന്തപുരം: ഓണ്ലൈനായി പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കുന്നതിലൂടെ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 106 പേരില് നിന്ന് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഓണ്ലൈന് തട്ടിപ്പ് കേരളത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 'NTL Task' എന്ന ആപ്പ് വഴി നടത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ തങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇരകള് തിരുവനന്തപുരം വിതുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് കൂട്ടായി പരാതി നല്കി.
പരാതികള് പ്രകാരം പ്രതികള് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ ഈ പദ്ധതിയില് ചേരാന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതല് ആളുകളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവര്ക്ക് കമ്മീഷന് നല്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനും തുടര്ന്ന് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള അംഗത്വ ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയില് ചേരുന്നതിനായി പലരും 1,800 രൂപ മുതല് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരെ നിക്ഷേപിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷനുശേഷം ഇ-ബുക്കുകള് വായിക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ജോലികള് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. ഓരോ പുസ്തകവും വായിച്ചുതീര്ക്കുമ്പോള് 25 രൂപ വീതം നല്കാമെന്ന് ഇവര്ക്ക് വാഗ്ദാനം നല്കിയിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു.
ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായവരില് ഭൂരിഭാഗം പേരും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് നിന്നുള്ളവരാണ്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില് നിന്നും സമാനമായ പരാതികള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം തൊളിക്കോട് സ്വദേശിയായ സനോഫര് ഉള്പ്പെടെ ആറുപേര് ഈ തട്ടിപ്പില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാര് ആരോപിക്കുന്നു. ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നില് വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. പദ്ധതിക്ക് നിയമസാധുതയുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കാന് പ്രതികള് യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിനാല് ഇതിന് യുകെയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.