  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Read books earn money
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (10:19 IST)

'പുസ്തകം വായിക്കൂ, പണം നേടൂ': കേരളത്തിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പില്‍ 106 പേര്‍ക്ക് 1.25 കോടി രൂപ നഷ്ടമായെന്ന് പരാതി

Kerala Drug Trafficking News 2026,CM V.D. Satheesan Letter,Operation Toofaan Kerala Police,Interstate Drug Mafia Network
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (10:21 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: ഓണ്‍ലൈനായി പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതിലൂടെ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 106 പേരില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പ് കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 'NTL Task' എന്ന ആപ്പ് വഴി നടത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ തങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇരകള്‍ തിരുവനന്തപുരം വിതുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൂട്ടായി പരാതി നല്‍കി.
 
പരാതികള്‍ പ്രകാരം പ്രതികള്‍ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ ഈ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതല്‍ ആളുകളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ നല്‍കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും തുടര്‍ന്ന് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള അംഗത്വ ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ചേരുന്നതിനായി പലരും 1,800 രൂപ മുതല്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരെ നിക്ഷേപിച്ചു. രജിസ്‌ട്രേഷനുശേഷം ഇ-ബുക്കുകള്‍ വായിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ജോലികള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ഓരോ പുസ്തകവും വായിച്ചുതീര്‍ക്കുമ്പോള്‍ 25 രൂപ വീതം നല്‍കാമെന്ന് ഇവര്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു.
 
ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും സമാനമായ പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം തൊളിക്കോട് സ്വദേശിയായ സനോഫര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറുപേര്‍ ഈ തട്ടിപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നില്‍ വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. പദ്ധതിക്ക് നിയമസാധുതയുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ പ്രതികള്‍ യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ ഇതിന് യുകെയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സമുദായ സ്പർദ്ദയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

ആർഎസ്എസിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ധാരണ, നിങ്ങളൊന്ന് മോഹൻ ഭാഗവതിനെ കേൾക്കണം : അഭിജിത് ദീപ്കെ

ആർഎസ്എസിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ധാരണ, നിങ്ങളൊന്ന് മോഹൻ ഭാഗവതിനെ കേൾക്കണം : അഭിജിത് ദീപ്കെഭാഗവത് ഉള്‍ക്കൊള്ളലിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ മോദി ദിമാഗി നക്‌സല്‍ പോലുള്ള പുതിയ വാക്കുകളുമായി വരികയാണെന്നും അഭിജിത് പറയുന്നു. മോഹന്‍ ഭാഗവത് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഹൽദ്വാനി ശുദ്ധീകരണ വിവാദം: സമുദായ സ്പർദ്ദയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്

ഹൽദ്വാനി ശുദ്ധീകരണ വിവാദം: സമുദായ സ്പർദ്ദയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്മതപരമായ ചടങ്ങിനെ ജാതീയമായി ചിത്രീകരിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ലോകസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹല്‍ദ്വാനിയിലെ വാല്‍മീകി സമുദായ അംഗവും ശുദ്ധീകരണ പക്രിയയില്‍ ഭാഗവുമായ അമിത് കുമാറാണ് പരാതി നല്‍കിയത്.

സ്ത്രീകള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയണമെന്ന പരാമര്‍ശം; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍

സ്ത്രീകള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയണമെന്ന പരാമര്‍ശം; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍സംസാരിക്കവെ സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദികളില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് 'വലിയ നാശത്തിന്' വഴിവെക്കുമെന്നും ഇത് തടയാനാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പര്‍ദ്ദ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞിരുന്നു.

സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കണം, പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാൽ വലിയനാശം: നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കാന്തപുരം

സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കണം, പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാൽ വലിയനാശം: നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കാന്തപുരംസ്ത്രീകള്‍ വീട്ടില്‍ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കണമെന്നും സ്ത്രീകള്‍ പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ അത് വലിയ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള വിവാദ നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ച് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍.