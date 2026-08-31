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  4. Muslim nations must unite against America and Israel
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (09:10 IST)

അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനുമെതിരെ മുസ്ലീം രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഒന്നിക്കണം: ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ്

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (09:13 IST)
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അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനുമെതിരെ മുസ്ലീം രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഒന്നിക്കണമെന്ന് റാണിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാമിക നേതാക്കള്‍ അവരുടെ പൊതു ശത്രുക്കളായി വിശേഷിപ്പിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിനെ കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന വന്നത്. 
 
അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും എല്ലാ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളായി ഖമേനി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ടെഹ്റാനില്‍ ഒരു സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മതനേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത കത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ച് ഖമേനിയുടെ പിതാവിനെയും മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആറ് മാസമായിട്ടും പരമോന്നത നേതാവ് ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
 
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ മൂത്ത മകനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ഭീഷണി കാരണം അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് അടിയന്തിരമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായി ഇസ്രായേലിന്റെ ഷിന്‍ ബെറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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