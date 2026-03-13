സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (18:36 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല് കോളേജ് മുന് സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ പോലീസ് ബലാത്സംഗ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ഡോക്ടര് സുനില് കുമാറിനെതിരെയാണ് മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയ സ്ത്രീയാണ് പരാതി നല്കിയത്. 2023 മുതല് സ്ത്രീക്ക് ഡോക്ടറുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു.
ചികിത്സയിലായിരുന്നപ്പോള് ഇരുവരും തമ്മില് ഒരു നല്ല ബന്ധം വളര്ന്നു. ഈ ബന്ധം അയാള്
ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. ഡോ. സുനില് കുമാര് നിലവില് ന്യൂറോ സര്ജറി വിഭാഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മേധാവിയാണ്.