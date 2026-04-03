സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില് 2026 (11:29 IST)
ആലപ്പുഴ: മലപ്പുറം പെരിന്തല്മണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ ഡോ. സിനി ജലീലിനാണ് മര്ദ്ദനമേറ്റത്. നാല് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പര്ദ ധരിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീകള് വീടിനോട് ചേര്ന്നുള്ള ക്ലിനിക്കിലായിരുന്ന ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റ ഡോക്ടര് പെരിന്തല്മണ്ണയില് ചികിത്സയിലാണ്. ഡോക്ടറുടെ രണ്ട് സഹായികള്ക്കും ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പെരിന്തല്മണ്ണയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പ്രസവത്തിനായി എത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ രക്തസ്രാവത്തെ തുടര്ന്ന് മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില് മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള് പിന്നീട് പ്രതിഷേധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.