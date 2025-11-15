സംസ്ഥാനത്ത് തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ വരും മണിക്കൂറുകളില്‍ മഴ കനക്കും

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 15 നവംബര് 2025 (08:40 IST)
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 2.30 മുതല് രാത്രി 11.30 വരെ കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലെ
തീരങ്ങളില് 0.2 മുതല് 0.7 മീറ്റര് വരെയും; കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ (നീരോടി
മുതല് ആരോക്യപുരം വരെ)
തീരങ്ങളില് ഇന്ന് രാത്രി 11.30 മുതല്
നാളെ
രാത്രി 11.30 വരെ 0.8 മുതല് 1.3 മീറ്റര് വരെയും
ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചു.
കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിയ്ക്കുക.
1. കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അപകട മേഖലകളില് നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
2. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
3. കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയര്ന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. ആയതിനാല് തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
4. INCOIS മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പൂര്ണമായി
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്
5. മല്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാര്ബറില് സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങള് തമ്മില് സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം. മല്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
6. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലില് ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.