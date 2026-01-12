രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 12 ജനുവരി 2026 (08:52 IST)
Rahul Mamkootathil: പീഡനക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയെ പൂര്ണമായി കൈവിടാതെ കോണ്ഗ്രസ് സൈബര് വിഭാഗം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകള് രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടിലാണ്.
രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകന് എഫ്.ഐ.ആര് വിവരങ്ങള് മാധ്യമങ്ങള്ക്കു പങ്കുവെച്ചതിനു പിന്നാലെ അതിജീവിതയുടെ പേരുവിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സൈബര് കോണ്ഗ്രസുകാര് അതിജീവിതയെ അടക്കം ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തില് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.
കോണ്ഗ്രസില് ആയിരിക്കെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഇടപെടാന് വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ രാഹുല് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ പോസ്റ്റുകളില് കമന്റ് ചെയ്യുന്നതടക്കം ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. രാഹുലിനെ എതിര്ത്ത് വരുന്ന കമന്റുകള്ക്കെതിരെ അസഭ്യവര്ഷമാണ് പലരും നടത്തുന്നത്. നേതൃത്വത്തിനു ഇതേ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും സൈബര് വിഭാഗത്തെ തിരുത്താനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. പാലക്കാട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥിയായി കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ മത്സരിക്കാന് പോലും രാഹുല് ആലോചിക്കുന്നത് സൈബര് കോണ്ഗ്രസുകാരുടെ പിന്തുണയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ്.