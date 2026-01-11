രാഹുൽ ഹാബിച്ചൽ ഒഫൻഡർ, പരാതിക്കാരിയുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി, അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ

മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയുടെ അറസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ടില് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരകുറ്റങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. രാഹുല് സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നതടക്കം ഗുരുതര പരാമര്ശങ്ങളാണ് അറസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്. പ്രതി പരാധിക്കാരിയെ നേരിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും എംഎല്എ എന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്
സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും പരാതിക്കാരിയെ സൈബര് ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതായി പോളീസ് റിപ്പോര്ട്ടില് വിവരിക്കുന്നു.
നേരത്തെയുള്ള കേസില് 10 ദിവസത്തോളം ഒളിവില് പോയി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചയാളാണ് പ്രതി. നിലവില് പരാതിക്കാരിയുടെ ജീവന് തന്നെ പ്രതി ഭീഷണിയാണെന്നും അവരുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തി മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.