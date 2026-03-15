CPI Candidates: സതീശനെ വിറപ്പിക്കാൻ ജനപ്രിയൻ ടൈസൺ മാസ്റ്റർ, ഒല്ലൂരിൽ കെ.രാജൻ; സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക

രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 15 മാര്ച്ച് 2026 (19:12 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ആണ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പറവൂരിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനെതിരെ കൈപ്പമംഗലം എംഎൽഎ ഇ.ടി.ടൈസൺ മാസ്റ്റർ മത്സരിക്കും.
സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക
പറവൂർ - ഇ.ടി.ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
തൃശൂർ - ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ
ഒല്ലൂർ - കെ.രാജൻ
ചേർത്തല - പി.പ്രസാദ്
ചടയമംഗലം - ജെ.ചിഞ്ചുറാണി
നെടുമങ്ങാട് - ജി.ആർ.അനിൽകുമാർ
കാഞ്ഞങ്ങാട് - ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ
തിരൂരങ്ങാടി - അജിത് കൊളാടി
മഞ്ചേരി - വി.എം.മുസ്തഫ (സ്വതന്ത്രൻ)
ഏറനാട് - ഷഹീർ കിഴിശേരി
നാദാപുരം - പി.വസന്തം
മണ്ണാർക്കാട് - മൻസിൽ അബൂബക്കർ
പട്ടാബ് - മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ
നാട്ടിക - ഗീത ഗോപിക
കൈപ്പമംഗലം - കെ.കെ.വത്സരാജ്
കൊടുങ്ങല്ലൂർ - വി.ആർ.സുനിൽ കുമാർ
മൂവാറ്റുപുഴ - എൻ അരുൺ
പീരുമേട് - കെ.സലിംകുമാർ
ഹരിപ്പാട് - ടി.ടി.ജിസ് മോൻ
വൈക്കം - പി. പ്രദീപ്
അടൂർ - പ്രീജി കണ്ണൻ
പുനലൂർ - അജയപ്രസാദ്
കരുനാഗപ്പള്ളി - എം.എസ്.താര
ചാത്തനൂർ - ആർ.രാജേന്ദ്രൻ
ചിറയൻകീഴ് - മനോജ് ബി ഇടമന
ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനാണ് കേരളത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മേയ് നാലിന്. ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം നാളെ (ഏപ്രിൽ 16) നു പുറപ്പെടുവിക്കും.