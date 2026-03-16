തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു; പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും ധർമ്മടത്ത് നിന്നും മത്സരിക്കും

നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയന്‍ വീണ്ടും ധര്‍മ്മടം മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കും.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:50 IST)
2026 ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക സിപിഎം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പേരുകള്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആകെ 86 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സിപിഎം മത്സരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയന്‍ വീണ്ടും ധര്‍മ്മടം മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കും.മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ പേരാവൂരിലും വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവ് കളമശ്ശേരിയിലും ജനവിധി തേടും. ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ കൊട്ടാരക്കരയില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കും. കൂടാതെ നിലവിലെ മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖ നേതാക്കളും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സിറ്റിംഗ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് വീണ്ടും അവസരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 56 സിറ്റിംഗ് എംഎല്‍എമാര്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

മഞ്ചേശ്വരം - കെ.ആര്‍. ജയാനന്ദ, ഉദുമ - സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ - വി.പി.പി. മുസ്തഫ, പയ്യന്നൂര്‍ - ടി.ഐ. മധുസൂദനന്‍, കല്ല്യാശ്ശേരി - എം. വിജിന്‍, തളിപ്പറമ്പ് - പി.കെ. ശ്യാമള, അഴീക്കോട് - കെ.വി. സുമേഷ്, തലശ്ശേരി - കാരായി രാജന്‍, മട്ടന്നൂര്‍ - വി.കെ. സനോജ് തുടങ്ങിയവരാണ് പട്ടികയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍.

അതേസമയം, അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എംഎല്‍എ ആന്റണി രാജുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ വിധിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും.




