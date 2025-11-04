കണ്ണൂരില്‍ രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയം, അമ്മയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ചൊവ്വ, 4 നവംബര് 2025 (20:32 IST)
കണ്ണൂര്: കുറുമാത്തൂരില് കിണറ്റില് വീണ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയം. കുറുമാത്തൂര് ഡയറി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപമുള്ള അമിഷ് അലനാണ് മരിച്ചത്. കുഞ്ഞിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം പ്രായമായിരുന്നു. മൂലക്കല് പുതിയപുരാരിയിലെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മുബഷീറയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റില് എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അവര് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കുളിമുറിയില് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തില് കുഞ്ഞ് കൈകളില് നിന്ന് വഴുതി വീണതായാണ് സ്ത്രീ ആദ്യം പറഞ്ഞത്.
ബഹളം കേട്ട് അവിടെയെത്തിയ സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകരായ നജ് അബ്ദു റഹ്മാന്, ഷംസാദ്, നാസര് എന്നിവര് കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റില് നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കണ്ണൂര് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.