സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില് 2026 (08:52 IST)
കേരളത്തില് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ലഭിച്ച വേനല്മഴയുടെ തുടര്ച്ചയായി ഇന്നും വിവിധ ജില്ലകളില് മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവചനം. പ്രധാനമായും എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്.
മഴയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് നേരിയ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായി തുടരുന്നത് പകല് സമയത്തെ ഉഷ്ണത്തിന് നേരിയ ആശ്വാസം നല്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടിമിന്നല് അതീവ അപകടകാരിയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വരും മണിക്കൂറുകളില് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നല് സമയത്ത് ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം. ടെലിഫോണ് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുകയും ജനലുകളില് നിന്നും വാതിലുകളില് നിന്നും അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളില് നില്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കുള്ളിലേക്ക് മാറേണ്ടതാണ്.
വേനല്മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മരങ്ങള്ക്കോ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകള്ക്കോ താഴെ വാഹനം പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്നതും അപകടകരമാണ്. തീരദേശ മേഖലകളിലും മലയോര മേഖലകളിലും വസിക്കുന്നവര് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.