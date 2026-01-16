രേണുക വേണു|
Pinarayi Vijayan: 2026 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിനെ നയിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. ഇത്തവണയും പിണറായി മത്സരിക്കും. ധര്മ്മടത്തു നിന്ന് തന്നെയാകും പിണറായി ജനവിധി തേടുക.
സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയോഗം ഇന്നുമുതല് 18 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള് വിലയിരുത്തും. കേരളത്തില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം പിണറായി നയിച്ചാല് മതിയെന്ന നിലപാടിലാണ്.
രണ്ട് തവണ തുടര്ച്ചയായി മത്സരിച്ചവര് മാറിനില്ക്കണമെന്ന ടേം വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ഈ വ്യവസ്ഥയില് നിന്ന് പിണറായി വിജയനു ഇളവ് ലഭിക്കും. പിണറായിക്കൊപ്പം വേറെയും ചില നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലും സമാന നിലപാട് ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.