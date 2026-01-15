സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026 (15:04 IST)
പാലക്കാട്: മലമ്പുഴയിലെ സ്കൂളില് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ അധ്യാപകന് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില് പ്രിന്സിപ്പലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. സംഭവം പോലീസില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പരാമര്ശിക്കുന്നു. കുറ്റാരോപിതയായ പ്രധാനാധ്യാപികയെ പിരിച്ചുവിടാന് എഇഒ ശുപാര്ശ ചെയ്യും. സ്കൂള് മാനേജരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.
പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും സ്കൂള് അധികൃതര് ദിവസങ്ങളോളം സംഭവം മറച്ചുവെച്ചതായും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ചൈല്ഡ് ലൈനില് പരാതി നല്കിയതെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഡിസംബര് 18 ന് വിദ്യാര്ത്ഥി തന്റെ സഹപാഠിയോട് പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. സ്കൂള് അധികൃതര്ക്ക് പിന്നീട് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായി. തുടര്ന്ന് 19 ന് മാനേജ്മെന്റ് അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും സംഭവം പോലീസിനോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിലോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് കാലതാമസം നേരിട്ടതായി കണ്ടെത്തി.
മലമ്പുഴ
പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് സംഭവം. നവംബര് 29 ന് പ്രതി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ തന്റെ ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായ കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിയായ അനില് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സ്കൂളിലെ കായിക മത്സരത്തില് മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികള്ക്കായി അനില് ഒരു പാര്ട്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നു. പാര്ട്ടിയില് പങ്കെടുക്കാത്ത ആണ്കുട്ടിയെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി മദ്യം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചു. പോക്സോ കേസിന് പുറമേ പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ഇയാള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.