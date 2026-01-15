'പാലാ കണ്ട് ആരും മോഹിക്കേണ്ട, അതെൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ'; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ മാണി സി കാപ്പൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026 (14:01 IST)
കോട്ടയം: പാല വിട്ടുകൊടുക്കാനില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കേരള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവും പാലാ സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎയുമായി മാണി സി കാപ്പൻ. ചുവരെഴുത്തും പ്രചരണ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ തനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയെന്നും പാലയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
പാലാ സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടും രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഈ സീറ്റ് ഒഴിയണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പാലാ സീറ്റ് തത്ക്കാലം തൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയിരിക്കട്ടെയെന്നും അതാരും മോഹിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ
കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) യുഡിഎഫിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മാണി സി കാപ്പനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം യുഡിഎഫിലേക്ക് വന്നാൽ പാലാ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ടായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. എന്നാൽ യുഡിഎഫിലേക്കില്ലെന്നും, ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയെന്ന ഒറ്റ നിലപാടാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളതെന്നും പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും നിലപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം തനിക്കില്ലെന്നും തങ്ങളെ ഓർത്ത് ആരും കരയേണ്ടതില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭരണം ഉറപ്പാണ്. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് മുന്നണികൾ അവരുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.