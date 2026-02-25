സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:19 IST)
കൊടുമണ് ഇടത്തിട്ട കാക്കത്താനത്ത് വിളയില് വീട്ടില് അശോകന്റെ വീട്ടിലെ ആട്ടിന് കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റില് വീണത്. സന്ദേശം ലഭിച്ച് മിനിറ്റുകള്ക്കകം സര്വ സന്നാഹങ്ങളോടെ
പത്തനംതിട്ട യൂണിറ്റിലെ ഫയര്ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തി.
നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ നിമിഷങ്ങള് കൊണ്ട് ആട്ടിന്കുട്ടിയെ ആഴമേറിയ കിണറില് നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതാനും സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ജീവന് നഷ്ടമാകുമായിരുന്ന ആടിനെയാണ് യാതൊരു പരിക്കും കൂടാതെ ഫയര്ഫോഴ്സ് പുറത്തെടുത്തത്.