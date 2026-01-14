മകരവിളക്ക്–പൊങ്കൽ ആഘോഷങ്ങൾ: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നും നാളെയും സ്കൂൾ അവധി

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (09:06 IST)
ശബരിമല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട
ജില്ലയില് ജനുവരി 14 (ബുധനാഴ്ച) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടര് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ജനുവരി 15 (വ്യാഴാഴ്ച) പൊങ്കല് പ്രമാണിച്ച് ജില്ലയില് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് ഓഫിസുകള്ക്കും അവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
മകരവിളക്ക് ദിനമായ ജനുവരി 14ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ഓഫിസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാല്, മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകള്ക്കും സര്വകലാശാലാ പരീക്ഷകള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവില് വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.കൂടാതെ, അവശ്യ സര്വീസുകളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക് ഈ അവധി ബാധകമല്ലെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും കേരളത്തില് പൊങ്കല് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ അതിര്ത്തി ജില്ലകളില് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായ പൊങ്കല് വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണയും ആറ് ജില്ലകള്ക്ക് അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്വര്ഷങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയില് ഈ ജില്ലകളില് പൊങ്കല് അവധി നല്കിയിരുന്നു.ഇതോടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും രണ്ട് ദിവസം തുടര്ച്ചയായി അവധി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.