'എയിംസ് എന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം നിസ്സാരമായി കാണരുത്': കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:12 IST)
കൊച്ചി: കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നിലപാടില് കേരള ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ സംസ്ഥാനം നിര്ദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് സാധ്യതാ പഠനം നടത്താന് കോടതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് മറുപടി സമര്പ്പിക്കാന് കേന്ദ്രം നാല് ആഴ്ച സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള് ഇത്രയും നീണ്ട കാലാവധി അനുവദിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും പ്രക്രിയ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചു. കോടതി ഇപ്പോള് രണ്ടാഴ്ച സമയം നല്കുകയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഓണ്ലൈനില് ഹാജരായി സാധ്യതാ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതികരണം സമര്പ്പിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.