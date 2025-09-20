ഞായര്‍, 21 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം: ഇന്ത്യയില്‍ ദൃശ്യമാകുമോ, എങ്ങനെ കാണാം

ഇത് ഒരു ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും, അതില്‍ ചന്ദ്രന്‍ സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം മറയ്ക്കും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 20 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (20:39 IST)
സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഇത് ഒരു ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും, അതില്‍ ചന്ദ്രന്‍ സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം മറയ്ക്കും, ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇത് ദൃശ്യമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രഹണ സമയക്രമം കാരണം, ഇന്ത്യയില്‍ ഇത് ദൃശ്യമാകില്ല.

സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. ഗ്രഹണം EDT ഉച്ചയ്ക്ക് 1:29 ന് ആരംഭിച്ച് EDT ഉച്ചയ്ക്ക് 3:41 ന് അതിന്റെ പരമാവധി ഘട്ടത്തില്‍ എത്തുമെന്ന് Space.com റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഈ സമയം ചന്ദ്രന്‍ സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം മൂടും.സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ദൃശ്യമാകും. ഓസ്ട്രേലിയ, അന്റാര്‍ട്ടിക്ക, പസഫിക് സമുദ്രം, അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആകാശ നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ പ്രതിഭാസം അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയും. മാത്രമല്ല, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് നഷ്ടമാകും. ആ സമയത്ത് സൂര്യന്‍ അസ്തമിച്ചിരിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകള്‍ക്കും ഇത് കാണാന്‍ കഴിയില്ല.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :