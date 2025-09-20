സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 20 സെപ്റ്റംബര് 2025 (18:34 IST)
തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പഞ്ചായത്തംഗമായ എന്ന ടി. സഫീര്, ഛത്തീസ്ഗഢില് നിന്നുള്ള 44 വയസ്സുള്ള രാഖി എന്ന
ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം നിറവേറ്റി അന്ത്യകര്മങ്ങള് നിര്വഹിച്ചു. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും സാമുദായിക ഐക്യത്തിന്റെയും ഹൃദയസ്പര്ശിയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത്. രണ്ട് വര്ഷത്തിലേറെയായി ബെനഡിക്റ്റ് മെന്നി സൈക്കോ സോഷ്യല് റീഹാബിലിറ്റേഷന് സെന്ററില് കഴിയുന്ന രാഖി കരള്, സ്തനാര്ബുദം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളോട് പോരാടുകയായിരുന്നു.
അവരുടെ അവസ്ഥ വഷളായപ്പോള്, ഹിന്ദു ആചാരങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യകര്മങ്ങള് നടത്തണമെന്ന് അവര്
ഒരു അഭ്യര്ത്ഥന നടത്തി. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താന് കഴിയാത്തതിനാല്, ഉത്തരവാദിത്തം സഫീറിന്റെ മേല് വരികയായിരുന്നു. രാഖിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം കര്മ്മം ചെയ്യാന് സമ്മതിച്ചു. ഒരു അവസാന ആഗ്രഹം, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ദുര്ബലനായ ഒരാളുടേത്, നമ്മള് അതിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നുവെന്ന് സഫീര് പറഞ്ഞു. ശാന്തി തീരം ശ്മശാനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ മാര്ഗനിര്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ആര്ദ്രതയോടും, വിനയത്തോടും, ഭക്തിയോടും കൂടി ആചാരങ്ങള് നടത്തി.
രാഖിയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം സാധ്യമാക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന് സഫീര് മതപരമായ അതിരുകള് ലംഘിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആചാരങ്ങള് ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത മറ്റൊരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയായ സുദക്ഷിണയുടെ അന്ത്യകര്മ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു.