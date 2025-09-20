സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
ശനി, 20 സെപ്റ്റംബര് 2025 (13:39 IST)
ഇടതുപക്ഷത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാന് യോഗ്യന് പിണറായി മാത്രമാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്. പമ്പയില് നടന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് സംസാരിക്കവെയാണ് എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. യുവതി പ്രവേശന കാലത്തെ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള് പിന്വലിക്കണമെന്നത് ന്യായമായ ആവശ്യമാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
എന്നാല് യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് സുപ്രീംകോടതിയില് നല്കിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തണമെന്ന് വാശി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരങ്ങള്ക്കെതിരായ കേസുകള് പിന്വലിച്ചാല് അതിന്റെ ഗുണം സര്ക്കാരിണ്ടാനുണ്ടാകും. ഇടതുപക്ഷത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാന് യോഗ്യന് പിണറായി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതിപക്ഷം ഷണ്ഡന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിന് ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന മലബാര് ദേവസ്വം ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. യാത്രാ ചെലവുകള്ക്ക് ക്ഷേത്ര ഫണ്ടില് നിന്ന് പണം നല്കാനായിരുന്നു നിര്ദ്ദേശം. മലബാര് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ ഈ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ക്ഷേത്ര ഫണ്ടില് നിന്ന് പണം എന്തിനു നല്കണമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതെന്നും മലബാര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. ഹര്ജി അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.