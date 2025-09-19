ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷാമം മൂലം ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രാജിവച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 19 സെപ്റ്റംബര് 2025 (20:24 IST)
തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ശസ്ത്രക്രിയകള് വൈകുന്നുവെന്ന പരാതികള്ക്കിടെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ബി.എസ്. സുനില് കുമാര് രാജിവച്ചു. ന്യൂറോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടര് എന്ന നിലയില് തന്റെ ജോലിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് കഴിയാത്തതിനാല് സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടര് സുനില് കുമാര് മെഡിക്കല് കോളേജ് പ്രിന്സിപ്പലിന് കത്ത് നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാപനത്തിന് ശരിയായ മെഡിക്കല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഇല്ലെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കിടയിലാണ് രാജി. മരുന്നുകളും മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി മെഡിക്കല് കോളേജ് കരാറുകാര്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ യൂറോളജി വിഭാഗത്തിലെ ശസ്ത്രക്രിയകള്, സാധനങ്ങളുടെ ക്ഷാമം കാരണം വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സ്തംഭിച്ചു.
വിതരണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ബില്ലുകള് തീര്പ്പാക്കണമെന്ന് ഉപകരണ വിതരണക്കാര് നിര്ബന്ധം പിടിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണിത്. മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷാമം യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഹാരിസ് ചിറക്കല് തുറന്നുകാട്ടിയതിനെത്തുടര്ന്ന്, പൊതു ആശുപത്രികളില് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങാന് രോഗികള് പണം പിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് അടുത്തിടെ ഒരു നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.