അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ തെറ്റുണ്ടായി, പ്ലീനത്തിന് പകരം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി ചേരാൻ തീരുമാനിച്ച് സിപിഎം
- ബിജെപി അനുകൂല നിലപാടുള്ള ബി.അശോകിനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു
- സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെമഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മൂന്നിടത്ത് റെഡ് അലര്ട്ട്
- തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം കൂടുതല്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു; ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴ
- Rain Holiday: മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നാളെ അവധി
പ്രതിഷേധങ്ങളെ പേടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; സമര ഗേറ്റ് വീണ്ടും അടച്ചു
സമരഗേറ്റ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്
വി.ഡി.സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ സമരഗേറ്റ് തുറന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പിആർ ഏജൻസികൾ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വാഴ്ത്തിയാണ് സമരഗേറ്റ് തുറന്ന വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ഗേറ്റ് വീണ്ടും അടച്ചിരിക്കുന്നു...!
പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെ ഭയന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ സമരഗേറ്റ് വീണ്ടും അടയ്ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. സമരഗേറ്റ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരഗേറ്റ് തുറക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം.
വരുംദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് സമരഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചത്.