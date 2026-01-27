ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
സ്വര്‍ണം ചെമ്പാക്കിയ രേഖകളില്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താന്‍ എസ്‌ഐടി; പത്മകുമാറിന്റെ കയ്യക്ഷരം പരിശോധിക്കും

A Padmakumar
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (09:01 IST)
ശബരിമല കൊള്ളക്കേസില്‍ സ്വര്‍ണം ചെമ്പാക്കിയ രേഖകളില്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താന്‍ എസ്‌ഐടി. ഇതിനായി പത്മകുമാറിന്റെ കൈ അക്ഷരം
പരിശോധിക്കും. മിനിറ്റ്‌സ് തിരുത്തിയത് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാര്‍ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ് കയ്യക്ഷരം പരിശോധിക്കുന്നത്. കുറ്റപത്രം നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

അതേസമയം ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാന്‍ പോലീസിന്റെ നീക്കം. പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകളെടുക്കാനാണ് നീക്കം. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് പരാതികളില്‍ പോറ്റിക്കെതിരെ കേസെടുത്തേക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ പോറ്റിക്കെതിരെ നേരത്തെ പരാതികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരാതികളില്‍ കേസെടുത്ത് സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം.

ഫെബ്രുവരി 2 കട്ടിള പാളി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി പോറ്റി 90 ദിവസത്തെ ജയില്‍ വാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. അതേസമയം സന്നിധാനത്ത് മകരവിളക്ക് നാളിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജയകുമാര്‍. സംവിധായകന്‍ അനുരാജ് മനോഹറിന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടാതെ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.


