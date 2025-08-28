സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:59 IST)
തിരുവനന്തപുരം: 'കോടതിക്ക് മനസ്സില്ലേ? എന്റെ മകനെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചവരെ വെറുതെ വിടുന്നതിനുപകരം അവര്ക്ക് എന്നെയും കൊല്ലാമായിരുന്നു' മകന്റെ ഘാതകര്ക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് പതിമൂന്നര വര്ഷം പോരാടിയ ഒരു ദരിദ്ര വൃദ്ധയുടെ ഹൃദയഭേദകമായ വിലാപമാണിത്. ഉദയകുമാര് കസ്റ്റഡി മരണക്കേസില് പ്രതിയെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിന് ശേഷം കരമനയിലെ ശ്രീശൈലത്തുള്ള വീട്ടില് നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഭാവതിയമ്മ.
'എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ പോക്കറ്റില് 4000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പേരില് വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഓണക്കോടി വാങ്ങാന് അവന് സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച പണമായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോള് ഓണം എന്ന വാക്ക് കേള്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു. അവന്റെ കാല്പാദം മുതല് തുട വരെയുള്ള 24 നീല അടയാളങ്ങള് കണ്ടിരുന്നെങ്കില് ആരെങ്കിലും ബോധം കെട്ടു വീഴുമായിരുന്നു. മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വേദനയും യാതനയും കാണാന് കോടതിക്ക് കണ്ണുകളോ ഹൃദയമോ ഇല്ലേ? എന്റെ കൈവശം ഈ വീട് മാത്രമേയുള്ളൂ. ആവശ്യമെങ്കില്, എന്റെ പാവം മകന് നീതി ഉറപ്പാക്കാന് കേസ് ഫയല് ചെയ്യാന് ഞാന് ഇത് വില്ക്കും എന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
എന്റെ ഭര്ത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോള് എനിക്ക് മരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, എന്റെ മകനുവേണ്ടി ജീവിക്കാന് ഞാന് തീരുമാനിച്ചു, പിന്നീട് അവര് അവനെ കൊണ്ടുപോയി. ഒരിക്കല് അവര് എന്നെ കൊല്ലാന് പോലും ശ്രമിച്ചു. കോടതിക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരമൊരു വിധി പറയാന് കഴിയും? ഇതിന് പിന്നില് ആരോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് നീതി വേണം.' ശിക്ഷ പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭാവതി അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കരമന മണ്ണടി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം സര്ക്കാര് നല്കിയ വീട്ടില് പ്രഭാവതിയമ്മ ഇപ്പോള് സഹോദരന് മോഹനനൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടില് കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അന്തരിച്ച സിപിഐ സെക്രട്ടറി വെളിയം ഭാര്ഗവനാണ് കേസിന്റെ ചുമതല എനിക്ക് നല്കിയത്. എന്നെ ഏല്പ്പിച്ച കടമ ഞാന് പൂര്ത്തിയാക്കും, ''തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് പി.കെ.രാജു പറഞ്ഞു.